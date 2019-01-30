Son Dakika Haberleri: Siirt'te Arıcılık Eğitimi

Siirt'te Arıcılık Eğitimi

3 dakika önce

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere arıcılık eğitimi veriliyor.

Siirt'te Arıcılık Eğitimi, System.String[]
Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere arıcılık eğitimi veriliyor.

Uzman Şükrü Sümer 25 kişiye arıcılıkta mevsimsel çalışmalar, hastalıklar ve koloni güçlendirme yöntemlerini öğrettiklerini belirterek, "Arıcılarımızın başarılı olması için püf noktalarının neler olması gerektiği konusunda derslerimizi verdik. Kursumuzun sonunda yapacağımız sınavın sonunda başarılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak. Amacımız arıcılara teknik arıcılık yöntemini öğretmek, istihdam etmelerini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Erol Öztürk, eğitimin çok faydalı geçtiğini ve arıcılık hakkında bilgiler edindiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:08 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz Gözü Dönen Adam, Borçlusunu Yere Yatırıp Boğazına Bıçak Dayadı

İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var Akşener'den Çarpıcı Karar! 2 Kritik Yeri AK Parti ve MHP'ye Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:11:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Arıcılık Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]