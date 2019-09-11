Siirt'te asayiş uygulaması

Siirt'te huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul ve çevrelerinde uyuşturucu ve uyarıcı satışının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.



5 aşamalı gerçekleştirilen uygulamada, 27 umuma açık mekanda ve bin 134 şahıs ile 280 araç kontrol edildi. Bir araç trafikten men edilirken, 5 araca bin 453 lira ceza uygulandı.