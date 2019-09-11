Son Dakika Haberleri: Siirt'te asayiş uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te asayiş uygulaması

46 dakika önce

Siirt'te huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt'te asayiş uygulaması, System.String[]

Siirt'te huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul ve çevrelerinde uyuşturucu ve uyarıcı satışının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.


5 aşamalı gerçekleştirilen uygulamada, 27 umuma açık mekanda ve bin 134 şahıs ile 280 araç kontrol edildi. Bir araç trafikten men edilirken, 5 araca bin 453 lira ceza uygulandı.

Huzur, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Meral Danış Beştaş, çocukları için eylem yapan annelerle dalga geçti
İBB'den yöneticilere 15 bin liraya kadar ek maaş verildiği iddialarına yalanlama Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için talimatı verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:29:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te asayiş uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]