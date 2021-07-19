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Siirt'te aşılama oranı istenilen seviyenin altında kalınca, camilerden "aşı olun" anonsu yapıldı - Son Dakika

Siirt'te aşılama oranı istenilen seviyenin altında kalınca, camilerden "aşı olun" anonsu yapıldı

19.07.2021 15:54

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu illerden Siirt'te toplumsal bağışıklığın artırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Siirt'teki camilerden vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrı yapıldı. Anonsta, salgınla mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "Aşınızı yaptırınız güvende olunuz. Yazın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her fırsatta aşılamanın önemine değinse de malesef bazı kentlerimizde oran istenilen seviyede değil. Siirt de en az bir doz aşı yaptıran vatandaşların oranının az olduğu illerden birisi konumunda.

TÜM CAMİLERDEN AŞI ANONSU

Bu kapsamda Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nden yapılan aşı çağrısına ilişkin anons, merkezi sistemle kent merkezindeki tüm camilerden duyuldu.

Siirt'teki camilerden yapılan anonsla vatandaşlara 'aşı' çağrısında bulunuldu

"UNUTMAYIN SALGIN, AŞI İLE BİTER"

Anonsta, salgınla mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "Aşınızı yaptırınız güvende olunuz. Yazın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. Unutmayalım salgın aşı ile biter. Yarına daha güvenle bakmak için aşı olunuz. Hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerinde ve mobil aşı noktalarında randevusuz aşınızı yaptırabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Siirt'teki camilerden yapılan anonsla vatandaşlara 'aşı' çağrısında bulunuldu

"BEDENİMİZİ KORUMAK BİZ MÜMİNLERİN EN ÖNEMLİ GÖREVİDİR"

Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi imamı Nevzat Erdabakoğlu, yapılan anonsa ilişkin, aşılanmanın artık bir insanlık görevi olduğunu belirtti. Aşı ile ilgili dayanağı olmayan olumsuz sözlere itibar edilmemesi gerektiğine işaret eden Erdabakoğlu, "Yüce dinimiz İslam, emanet olarak bahşettiği sağlığımızı korumayı bize emretmiştir. Bizler de birer mümin olarak bu emaneti korumak için Allah'ın, 'Kendinizi tehlikeye atmayın' ile Peygamber Efendimizin 'Tedavi olunuz' emrine uyarak salgına karşı korunmanın tek yolu olan aşı olmayı ihmal etmemeliyiz. Bedenimizi ve sağlığımızı korumak, biz müminlerin en önemli görevidir. Aşı yaparak tedbirimizi alıp, tevekkülü Allah'a bırakmalıyız." diye konuştu.

Siirt'te aşılama oranı istenilen seviyenin altında kalınca, camilerden aşı olun anonsu yapıldı

Recep Tayyip Erdoğan, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te aşılama oranı istenilen seviyenin altında kalınca, camilerden 'aşı olun' anonsu yapıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te aşılama oranı istenilen seviyenin altında kalınca, camilerden "aşı olun" anonsu yapıldı - Son Dakika
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