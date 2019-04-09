Siirt'te Aşırı Yağışlardan Dolayı Karayolunda Çatlak Meydana Geldi
1 saat önce
Siirt-Şirvan karayolunda aşırı yağışlardan dolayı asfalt yolda çatlakl meydana geldi.
Siirt-Şirvan karayolunda aşırı yağışlardan dolayı asfalt yolda çatlakl meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Şirvan ilçesi Akyamaç köyü yakınlarında asfalt yolun bir kısmı sağanak yağış nedeniyle çatlak oluştu. Sürücüler durumun bir kazaya neden olmaması için yetkililerden önlem almasını istedi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:34 Kaynak: İHA
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