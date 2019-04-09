Son Dakika Haberleri: Siirt'te Aşırı Yağışlardan Dolayı Karayolunda Çatlak Meydana Geldi

Siirt'te Aşırı Yağışlardan Dolayı Karayolunda Çatlak Meydana Geldi

1 saat önce

Siirt-Şirvan karayolunda aşırı yağışlardan dolayı asfalt yolda çatlakl meydana geldi.

Siirt'te Aşırı Yağışlardan Dolayı Karayolunda Çatlak Meydana Geldi, System.String[]
Siirt-Şirvan karayolunda aşırı yağışlardan dolayı asfalt yolda çatlakl meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Şirvan ilçesi Akyamaç köyü yakınlarında asfalt yolun bir kısmı sağanak yağış nedeniyle çatlak oluştu. Sürücüler durumun bir kazaya neden olmaması için yetkililerden önlem almasını istedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:34 Kaynak: İHA

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa
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