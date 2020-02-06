Siirt'te asker ve polis için kurban kesildi - Son Dakika
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Siirt'te asker ve polis için kurban kesildi

7 saat önce

Siirt'te güvenlik güçleri için kurban kesildi.

Siirt'te asker ve polis için kurban kesildi, System.String[]

Siirt'te güvenlik güçleri için kurban kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, deprem ve çığ gibi afetlerin bir daha yaşanmaması, asker ve polisin selameti için kurban kesimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu bahçesinde düzenlen programa, Vali Ali Fuat Atik, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Altıok, Elazığ ve Malatya'daki depremde ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesinde yaşamını yitiren güvenlik güçleri ve vatandaşlar için dua etti.

Tören, kurban kesilmesiyle sona erdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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