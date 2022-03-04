Siirt'te askeri araç ile sivil araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te askeri araç ile sivil araç çarpıştı: 5 yaralı

04.03.2022 11:15
Siirt'te askeri araç ile sivil araç çarpıştı: 5 yaralı

Siirt'te askeri araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Siirt'te askeri araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Doğan Mahallesi eski kapalı cezaevi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askeri araç ile 13 AAG 144 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Selami Deniz/İHA)

Siirt'te askeri araç ile sivil araç çarpıştı: 5 yaralı
Siirt'te askeri araç ile sivil araç çarpıştı: 5 yaralı
Siirt'te askeri araç ile sivil araç çarpıştı: 5 yaralı

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Cezaevi, Tragger, Siirt, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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