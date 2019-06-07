Siirt'te askeri helikopter rahatsızlanan hamile kadın için havalandı
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Siirt'te askeri helikopter rahatsızlanan hamile kadın için havalandı -Mehmetçik hamile kadın için helikopterle seferber olduSİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile kadının yardımına askeri helikopter yetişti.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:39 Kaynak: İHA
'te askeri helikopter rahatsızlanan hamile kadın için havalandı
-Mehmetçik hamile kadın için helikopterle seferber oldu
SİİRT - Siirt'in Şirvan
ilçesinde rahatsızlanan hamile kadının yardımına askeri helikopter yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesinin Kapılı köyünde yaşayan 7 aylık hamile Remziye Cengiz aniden rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine Cengiz için Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı yetkilileriyle yapılan görüşme sonucu askeri helikopter tahsis edildi. 112 acil servis ekiplerince 3. Komando Tugay Komutanlığına ulaştırılan Cengiz, buradan helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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