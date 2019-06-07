Son Dakika Haberleri: Siirt'te askeri helikopter rahatsızlanan hamile kadın için havalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te askeri helikopter rahatsızlanan hamile kadın için havalandı

58 dakika önce

Siirt'te askeri helikopter rahatsızlanan hamile kadın için havalandı -Mehmetçik hamile kadın için helikopterle seferber olduSİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile kadının yardımına askeri helikopter yetişti.

Siirt'te askeri helikopter rahatsızlanan hamile kadın için havalandı
-Mehmetçik hamile kadın için helikopterle seferber oldu
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile kadının yardımına askeri helikopter yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesinin Kapılı köyünde yaşayan 7 aylık hamile Remziye Cengiz aniden rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine Cengiz için Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı yetkilileriyle yapılan görüşme sonucu askeri helikopter tahsis edildi. 112 acil servis ekiplerince 3. Komando Tugay Komutanlığına ulaştırılan Cengiz, buradan helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Siirt'te askeri helikopter rahatsızlanan hamile kadın için havalandı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:39 Kaynak: İHA
Şirvan, Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Halk otobüsünde taciz! Kadın yolcu çığlık attı, ortalık bir anda karıştı Beyoğlu'nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti Trafikte tartışan kadınlar yumruk yumruğa kavga etti Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:37:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te askeri helikopter rahatsızlanan hamile kadın için havalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]