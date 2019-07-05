Siirt'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı
1 saat önce
Siirt'in Pervari ilçesi kırsal kesiminde askerleri taşıyan zırhlı araç geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, 2 asker hafif şekilde yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:05 Kaynak: İHA
'in Pervari
ilçesi kırsal kesiminde askerleri taşıyan zırhlı araç geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Pervari kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan askeri zırhlı araç seyir halindeyken saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle gerçekleşen patlamada 2 asker yaralandı. Patlamada yaralanan 2 asker, Siirt Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Selami Deniz/İHA)
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