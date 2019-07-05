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Siirt'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı

1 saat önce

Siirt'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralıSİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi kırsal kesiminde askerleri taşıyan zırhlı araç geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, 2 asker hafif şekilde yaralandı.

Siirt'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı
SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi kırsal kesiminde askerleri taşıyan zırhlı araç geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Pervari kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan askeri Zırhlı araç bugün saat 13.00 sıralarında geçerken patlama oldu. Yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesiyle gerçekleşen patlamada 2 asker yaralandı. Patlamada yaralanan 2 asker, Siirt Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Siirt'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
pervari, siirt, 3. Sayfa
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