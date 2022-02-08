Üye Girişi
Siirt'te ateşe verilen 130 yıllık camide restorasyon çalışması başladı - Son Dakika

Siirt'te ateşe verilen 130 yıllık camide restorasyon çalışması başladı

08.02.2022 12:31
Siirt'te ateşe verilen 130 yıllık camide restorasyon çalışması başladı

Siirt'te, 2020'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 130 yıllık Şeyh Maruf Cami, ateşe verildi.

Siirt'te, 2020'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 130 yıllık Şeyh Maruf Cami, ateşe verildi. Kullanılamaz hale getirilen camide restorasyon çalışmalarına başlandı.

Siirt'te, 19 Kasım 2020'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 130 yıllık camiyi hedef alarak ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, camide hasar meydana gelerek kullanılamaz hale gelmişti. Tarihi cami için restorasyon çalışmalarına başlandı.

Caminin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak küle döndüğünü aktaran araştırmacı gazeteci yazar Ayhan Mergen, restorasyon çalışmalarıyla tarihi caminin yıl içinde ibadete açılması beklendiği ifade edildi.

Şeyh Maruf Camisinin Siirt'in tarihi camilerinden birisi olduğunu ve koruma altında olan bir cami olduğunu belirten Mergen, "Üzücü olan nokta Şeyh Maruf camisinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce geçtiğimiz yıllarda yakılmış olmasıdır. Ancak şükürler olsun bu restorasyonla bu üzüntümüz giderilmiş oldu. Caminin restorasyonun bu yıl içerisinde tamamlanması beklenmektedir. İnşallah en yakın zamanda caminin tekrar ibadete açıldığını görmek nasip olur. Aslına uygun olarak restore edilmektedir. Yapı malzemesi olarak da Siirt'te özgü iki çeşit taşın yakılarak ilkel değirmenlerde öğütülmesinden ve karıştırılmasından elde edilen taştan üretilmektedir" dedi. - SİİRT

Siirt'te ateşe verilen 130 yıllık camide restorasyon çalışması başladı
Siirt'te ateşe verilen 130 yıllık camide restorasyon çalışması başladı
Siirt'te ateşe verilen 130 yıllık camide restorasyon çalışması başladı

YORUMLAR
500

Yangın, Siirt, Kasım, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te ateşe verilen 130 yıllık camide restorasyon çalışması başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:01 Pişkinliğin bu kadarı! Firari kadının yakalanınca "Hangi kanalda çıkacağız?" diye sordu!
10:46 Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
10:53 Yavrusu nadir görülen bir hastalıkla doğdu! Annenin feryadı: Bebeğimi sadece bir kez öpebildim!
11:16 Kaşla göz arasında çalışır haldeki otomobili çaldılar! Parçalanmak üzereyken ekipler tarafından bulundu
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
11:30 Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 12:37:14. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te ateşe verilen 130 yıllık camide restorasyon çalışması başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement