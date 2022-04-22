Siirt'te ATM dolandırıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te ATM dolandırıcısı tutuklandı

22.04.2022 13:02
Siirt'te ATM dolandırıcısı tutuklandı

Siirt kent merkezinde farklı tarihlerde ATM'den para çekmek isteyen 3 kişiye yardım etme bahanesiyle yaklaşan ve parayı alıp kaçan şahıs yakalandı.

Siirt kent merkezinde farklı tarihlerde ATM'den para çekmek isteyen 3 kişiye yardım etme bahanesiyle yaklaşan ve parayı alıp kaçan şahıs yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde; Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi üzerinde bulunan ATM'den farklı tarihlerde aynı ATM'den para çekmek isteyen müşteki şahsa yardım etme bahanesiyle yaklaşan şüpheli şahıs bin 500 TL para, başka bir şahıstan bin TL, başka bir şahıstan da 2 bin TL parayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bahse konu olayları gerçekleştiren şahsın deşifresine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera destekli çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahsın Ö.C.E. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı belirtildi. - SİİRT

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te ATM dolandırıcısı tutuklandı - Son Dakika


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