Siirt'te avcılara eğitim verildi - Son Dakika

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce avcılara yönelik eğitim düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şube binasında 15 kursiyerin katılımıyla düzenlenen eğitim sonunda katılımcılara avcılık belgesi verilecek.

Kaçak avcılığa yönelik denetimlerin devam ettiği ifade edilen açıklamada, "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince avcılık belgesi almak isteyen kursiyerlere sağlık, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi, felsefesi ve özü, ekoloji ve çevrenin korunmasına yönelik eğitim verildi." denildi.