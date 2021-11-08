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Siirt'te avlanma limitini geçen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika

Siirt'te avlanma limitini geçen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu

08.11.2021 11:18
Siirt'te avlanma limitini geçen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu

Siirt'in Şirvan ilçesi Yayladağ devlet avlağı bölgesinde takoz kullanmayarak limit fazlası avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu.

Siirt'in Şirvan ilçesi Yayladağ devlet avlağı bölgesinde takoz kullanmayarak limit fazlası avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü Şirvan ilçesi Yayladağ devlet avlağı bölgesinde takoz kullanmayarak limit fazlası avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendiği belirtildi. Yapılan denetimde 5 adet cansız kınalı keklik ele geçirilirken, 1 adet tüfeğe el konuldu. Ekiplerce, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacağı bildirildi. - SİİRT

Siirt'te avlanma limitini geçen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te avlanma limitini geçen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te avlanma limitini geçen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika
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