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Siirt'te ayağına tel dolanan atı ekipler kurtardı - Son Dakika

Siirt'te ayağına tel dolanan atı ekipler kurtardı

31.01.2022 12:46
Siirt'te ayağına tel dolanan atı ekipler kurtardı

Siirt'in Eruh ilçesinde ayaklarına tel dolanan at, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde ayaklarına tel dolanan at, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekiplerince kurtarıldı.

Erenkaya köyünde başıboş atın ayağına tel dolandığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Köye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri, kan kaybeden hayvanın ayağının üzerine basamadığını tespit etti.

Köylülerin de yardımıyla gerekli müdahalenin yapıldığı atın ayağına dolanan tel çıkarıldı.

Siirt'te ayağına tel dolanan atı ekipler kurtardı
Siirt'te ayağına tel dolanan atı ekipler kurtardı
Siirt'te ayağına tel dolanan atı ekipler kurtardı

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Hisarcık, Tarım, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te ayağına tel dolanan atı ekipler kurtardı - Son Dakika


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