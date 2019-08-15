Son Dakika Haberleri: Siirt'te ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu

1 saat önce

Siirt'te ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktuSİİRT - Siirt'te ayakkabısını giydiği sırada akrebin soktuğu 15 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt'te ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu
SİİRT - Siirt'te ayakkabısını giydiği sırada akrebin soktuğu 15 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt'e bağlı Yerlibahçe köyündeki evinden çıkmaya hazırlanan 15 yaşındaki Botan Dörtbudak, ayakkabısını giydiği sırada akrep tarafından sokuldu. Talihsiz genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gencin yakınları öldürdükleri akrebi poşetin içine koyarak hastaneye getirdi.
Botan Dörtbudak'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu
Ayakkabısını giymeye çalışan genci akrep soktu Feci olay! Çekicinin halatı koptu, yaşlı adam aracının altında kalarak can verdi İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:33:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]