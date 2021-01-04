Siirt fıstığından sonra badem ve ceviz yetiştiriciliği de yaygınlaştırılıyor

Siirt fıstığından sonra badem ve ceviz yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan yaptığı açıklamada, Kurtalan ilçenin Aksöğüt köyünde 170 dönüm araziye 7 bin badem fidanı dikileceğini bildirdi.

Ülkede 150 bin ton üretime karşılık 50 bin ton badem, 225 bin ton üretime karşılık 75 bin ton ceviz ithalatı yapıldığını dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:

"320 bin dekar alanı ile Siirt fıstığı üretiminde Türkiye de 3. sırada olan ilimizde tarımsal ürün çeşitliliğini sağlamak ve ülkemiz badem ve ceviz açığının kapatılmasına katkı sağlamak amacıyla badem ve ceviz alanlarının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. İlimizde bu amaçla 2017-2020 yılları arasında 5 bin dekar alana ceviz bahçeleri kurulmuştur. 2025'e kadar ilimizde 20 bin dekar ceviz bahçesi kurulmasını hedefliyoruz. İlimiz de badem yetiştiriciliği için de uygun iklim ve toprak koşulları bulunmaktadır. Aksöğüt köyünde geçmiş yıllarda kurulan 100 dönüm badem bahçesine ek olarak 7 bin fidan ile yeni 170 dönüm badem bahçesi oluşturulacaktır. Bakanlığımızın ve valiliğimizin destekleriyle Aksöğüt köyümüzde badem bahçe alanımızı 500 dönüme çıkarmayı, yapılacak projelerle il genelinde badem yetiştiriciliğini teşvik ederek 2025'e kadar 15 bin dönüm badem bahçesi alanına ulaşmayı hedefliyoruz."