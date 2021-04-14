Siirt'te bağ yollarına asfalt ve parke taşı döşeniyor - Son Dakika

Siirt Belediyesince bağ yollarında başlatılan parke taşı ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla merkezde bulunan tüm bağ yollarını kapsayan asfalt ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Projenin 400 günde tamamlanacağı belirtilen açıklamada, toplamda 55 bin metrekare parke taşı döşeneceği, çalışmaların tamamlanmasıyla bağ yollarının daha kullanışlı hale geleceği bildirildi.