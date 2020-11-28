Siirt'te bağ yollarında asfalt ve parke çalışmaları - Son Dakika

Siirt Belediyesi bağ yollarında asfalt ve parke çalışması başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Şeyh Musa, Şeyh Nacar ve Botan mevkiindeki bağ yollarında çalışma başlattı.

Hacıbektaşoğlu, çalışmaların 400 günde tamamlanacağını belirtti.

Toplam 55 bin metrekare parke taşı döşeneceğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, üreticilerin bağlarına daha rahat bir şekilde gitmelerini sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.