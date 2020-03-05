Siirt'te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Siirt'te bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Siirt'te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Siirt'te bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.


Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarınca yürütülen çalışmaların sunumu ile başladı.


Atik, gençleri ve toplumu olumsuz yönde etkileyen uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Uyuşturucunun sadece asayiş ve güvenlik sorunu olmadığını, toplumsal sağlığı da etkileyen sosyal bir problem olduğunu belirten Atik, "Amacımız sağlıklı bir toplum oluşturabilmektir. Özellikle gençleri madde kullanımı ve bağımlılığından uzak tutmak, toplumun genelinde bilinç düzeyini artırmak, tüm toplumun ve kamu çalışanlarının ortak sorumluluğudur. Güvenlik güçlerimizin titiz ve başarı çalışmaları sonucu gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulmuştur." diye konuştu.

Toplantıya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:02 Kaynak: AA
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