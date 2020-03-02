Siirt'te Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih suresi okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih suresi okundu - Son Dakika

Siirt'te Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih suresi okundu

6 saat önce

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Siirt'teki camilerde dua edildi.

Siirt'te Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih suresi okundu, System.String[]

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Siirt'teki camilerde dua edildi.

Siirt Yeni Mahalle Cami'sinde Fetih süresi okundu, ardından cemaat, harekata katılan askerlerin başarısı için dua etti.


Cami imamı Mehmet Muhdi Erkoyuncu, Bahar Kalkanı Harekatı'nın, bölgede barış ve huzuru tesis etmek amacıyla başlatıldığını belirterek, "Sefere çıkan ordumuzun zaferle dönmesi ve askerimizin ayağına taş değmemesi için burada toplandık, dua etmek için bir araya geldik. Allah, binlerce yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapan ülkemizin şanlı ordusunu korusun. Onların selameti için ellerimizi semaya gönlümüzü mevlaya açıp niyazda bulunuyoruz." dedi.

Yeni Mahalle, Suriye, İdlib, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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