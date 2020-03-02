Siirt'te Bahar Kalkanı harekatı için Fetih suresi okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te Bahar Kalkanı harekatı için Fetih suresi okundu - Son Dakika

Siirt'te Bahar Kalkanı harekatı için Fetih suresi okundu

12 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de rejim güçlerine yönelik düzenlediği Bahar Kalkanı harekatının zaferle sonuçlanması için Siirt'teki camilerde Fetih suresi okundu.

Siirt'te Bahar Kalkanı harekatı için Fetih suresi okundu, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de rejim güçlerine yönelik düzenlediği Bahar Kalkanı harekatının zaferle sonuçlanması için Siirt'teki camilerde Fetih suresi okundu.


Siirt Yeni Mahalle Cami'sinde Fetih süresi okundu, ardından cemaat, harekata katılan askerlerin başarısı için dua etti. Bahar Kalkanı harekatının, bölgede barış ve huzuru tesis etmek amacıyla başlatıldığını belirten Yeni Mahalle Cami imamı Mehmet Muhdi Erkoyuncu, ellerini semaya açarak harekata katılan askerler için dua ettiklerini söyledi. Erkoyuncu, "Sefere çıkan ordumuzun zaferle dönmesi ve askerimizin ayağına taş değmemesi için burada toplandık, dua etmek için bir araya geldik. Allah, binlerce yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapan ülkemizin şanlı ordusunu korusun. Onların selameti için ellerimizi semaya gönlümüzü mevlaya açıp niyazda bulunuyoruz" dedi. - SİİRT

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:45 Kaynak: İHA
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