Siirt'te bahçe direğini çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te bahçe direğini çalan hırsız yakalandı

14.04.2022 18:15
Siirt'te bahçe direğini çalan hırsız yakalandı

Siirt'te 2 metre uzunluğunda toplam 9 adet bahçe çiti direği çalan hırsız yakalandı.

Siirt'te 2 metre uzunluğunda toplam 9 adet bahçe çiti direği çalan hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alan Mahallesi 1514. sokakta devriye görevi yaptığı sırada elinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda toplamda 9 adet bahçe çiti direklerini taşıyan Y.A. isimli şahsın bahse konu malzemeleri Alan Mahallesi Şeyh Şerafettin Caddesinin bitiminde bulunan fıstık bahçesinden çaldığını tespit etti. Ekipler, çalınan malzemeleri muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi. - SİİRT

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Motosiklet denetimleri devam ediyor Motosiklet denetimleri devam ediyor

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te bahçe direğini çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te bahçe direğini çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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