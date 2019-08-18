Son Dakika Haberleri: Siirt'te balkondan düşen şahıs yaralandı
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Siirt'te balkondan düşen şahıs yaralandı

21 dakika önce

Siirt'in Baykan ilçesinde balkondan düşen şahıs yaralandı.

Siirt'te balkondan düşen şahıs yaralandı, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesinde balkondan düşen şahıs yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesinin Veysel Karani beldesine bağlı Dedebakır Köyü'ndeki evinin balkonunda dengesini kaybetmesi sonucu düşen Behçet Yıldırım (63) ağır yaralandı.
Yıldırım, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.
Behçet Yıldırım, Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:20 Kaynak: AA
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