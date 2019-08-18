Siirt'te balkondan düşen şahıs yaralandı
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Siirt'in Baykan ilçesinde balkondan düşen şahıs yaralandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:20 Kaynak: AA
'in Baykan
ilçesinde balkondan düşen şahıs yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesinin Veysel Karani
beldesine bağlı Dedebakır Köyü'ndeki evinin balkonunda dengesini kaybetmesi sonucu düşen Behçet Yıldırım
(63) ağır yaralandı.
Yıldırım, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.
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