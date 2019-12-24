Siirt'te Bangladeş uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te Bangladeş uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Siirt'te Bangladeş uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Siirt'te, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 15 düzensiz göçmen ile bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Siirt'te Bangladeş uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Siirt'te, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 15 düzensiz göçmen ile bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis'tan Siirt'e ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt-Baykan- Kurtalan karayolu üzeri Üç Yol mevkinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde, Baykan ilçesinden Kurtalan ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan ticari taksilerde yapılan kontrolde, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen sahte 'İkamet izni belgeli' 15 Bangladeş uyruklu yasa dışı göçmen ile bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen Ö.Y. ve C.Ö. isimli 2 şüpheli yakalanmıştır. Yasa dışı göçmenleri taşıyan ticari taksilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği toplam 2 bin 390 lira ve göçmenlere 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca toplam 53 bin 235 lira idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve alınan talimatlar doğrultusunda gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Organizatör olduğu tespit edilen 2 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak Siirt E tipi kapalı cezaevine, yabancı uyruklu şahıslar ise işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Siirt Valiliği, Bangladeş, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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