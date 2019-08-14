Son Dakika Haberleri: Siirt'te baraj kapakları açıldı, ortaya bir kez daha aynı görüntüler çıktı
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Siirt'te baraj kapakları açıldı, ortaya bir kez daha aynı görüntüler çıktı

3 dakika önce

Siirt'te baraj kapakları açıldı, ortaya bir kez daha aynı görüntüler çıktıSİİRT - Siirt-Şırnak karayolunda ilerleyen araçlar, Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla yolda mahsur kaldı.

Siirt'te baraj kapakları açıldı, ortaya bir kez daha aynı görüntüler çıktı
SİİRT - Siirt-Şırnak karayolunda ilerleyen araçlar, Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla yolda mahsur kaldı. Su seviyesinin yükselmesiyle yol kapandı. Saatlerce bekleyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt-Şırnak Güçlükonak karayolunun 50. kilometresinde ilerleyen araçlar, geçtiğimiz haftasonu baraj kapaklarının açılması sonrası su seviyesinin yükselmesiyle yolda mahsur kaldı. Suyun yükselmesiyle araçlarıyla birlikte yolda mahsur kalan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda şoförler mağdur oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 01:44 Kaynak: İHA
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