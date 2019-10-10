Son Dakika Haberleri: Siirt'te Barış Pınarı Harekatındaki askerler için Fetih suresi okundu
Son Dakika Güncel Siirt'te Barış Pınarı Harekatındaki askerler için Fetih suresi okundu

Siirt'te Barış Pınarı Harekatındaki askerler için Fetih suresi okundu

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde 81 ilde sabah namazında barış harekatı dolasıyla fetih süresi okunması ve kahraman ordumuza dua edilmesi talimatı verildi.

Siirt'te Barış Pınarı Harekatındaki askerler için Fetih suresi okundu, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde 81 ilde sabah namazında barış harekatı dolasıyla fetih süresi okunması ve kahraman ordumuza dua edilmesi talimatı verildi.


Siirt Tarihi Ulu camiinde İl Müftüsü Ahmet Altıok'un katılımıyla tüm Barış Pınarı Harekatındaki kahraman Mehmetçik için camilerde fetih süresi okunarak dua edildi. - SİİRT

Diyanet İşleri Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:06 Kaynak: İHA
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