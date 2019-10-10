Siirt'te Barış Pınarı Harekatındaki askerler için Fetih suresi okundu
1 saat önce
Siirt'te Barış Pınarı Harekatındaki askerler için Fetih suresi okunduSİİRT - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde 81 ilde sabah namazında barış harekatı dolasıyla fetih süresi okunması ve kahraman ordumuza dua edilmesi talimatı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:11 Kaynak: İHA
Siirt'te Barış Pınarı Harekatındaki askerler için Fetih suresi okundu
SİİRT - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde 81 ilde sabah namazında barış harekatı dolasıyla fetih süresi okunması ve kahraman ordumuza dua edilmesi talimatı verildi.
Siirt Tarihi Ulu camiinde İl Müftüsü Ahmet Altıok'un katılımıyla tüm Barış Pınarı Harekatındaki kahraman Mehmetçik için camilerde fetih süresi okunarak dua edildi.
Komandoların karadan giriş yaptığı Resulayn'dan çatışma sesleri yükseliyor Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu Barış Pınarı Harekatı Topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad görüntülendi: Bölgede sessizlik hakim