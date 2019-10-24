Son Dakika Haberleri: Siirt'te bariyerlere çarpan araç alev alarak yandı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te bariyerlere çarpan araç alev alarak yandı

Siirt'te bariyerlere çarpan araç alev alarak yandı

1 saat önce

Siirt'te bariyerlere çarpan araç alev alarak yandıSİİRT - Siirt'te kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araç alev aldı.

Siirt'te bariyerlere çarpan araç alev alarak yandı

SİİRT - Siirt'te kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araç alev aldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt Kurtalan Karayolu Yağmurtepe köyü mevkinde meydana geldi. İlayda Yayla yönetimindeki 02 HZ 111 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yaralı kadın 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen araçla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te bariyerlere çarpan araç alev alarak yandı

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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