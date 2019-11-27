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Siirt'te başarılı sporculara para ödülü

6 saat önce

Siirt'te 6 sporcuya verildi.

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Siirt'te 6 sporcuya verildi.

15 Kasım'da Isparta'da yapılan Bedensel Engeliler Türkiye Yüzme Yarışmasında 100 metre kurbağalamada derece yapan Şan Erten ve Hacı Çağlar, 10 Kasım'da Ordu'da yapılan Atatürk Anma Yol koşusu genç bayanlarda Özlem Oysal, Fatma Bizek, Nurcihan Oysal ve Esra Oysal'a ödül verilmesi için Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tesisnde program düzenlendi.

Müdür Hüsam Olgaç, sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak ödüllerini teslim etti.

Yüzme antrenörü Halil Taş, Türkiye dereceleri elde eden bedensel engelli Şan Erten ve Hacı Çağlar'ın gelecek adına umut vadettiğini söyledi.


Şan ve Hacı'nın milli takıma katılarak uluslararası dereceler elde etmeyi hedeflediğini kaydeden Taş, "Şan 100 metre kurbağalamada Türkiye birincisi, 100 metre sırt üstünde Türkiye ikincisi oldu. Şan'ın hemen ardından Hacı da ikinci geldi. Başarılı sporcuları kutluyorum." dedi.


Atletizm Antrenörü Aslan Çakmak da yetenek taramasında keşfedilen Siirtli atlet kızların katıldıkları her yarışmadan derece ile ayrıldıklarını belirtti.


Bedensel Engelli Şan Erten ise Ordu'da yapılan yüzme yarışmasına katılan tüm sporcuları geride bırakarak madalya almanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Türkiye, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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