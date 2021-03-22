Siirt'te başlık parası kaldırıldı, kız tarafının altın talebi sınırlandırıldı

Siirt'te bir araya gelen Duderan aşiretinin kanaat önderleri evlilik öncesi maddi sıkıntı yaşanmaması için başlık parasının kaldırılması kararı aldı. Aşiret liderleri kız tarafının altın talebini de sınırlandırdı.

Kent merkezinde Basret Kur'an kursunda bir araya gelen kanaat önderleri, gençlerin yuva kurabilmeleri için başlık parası ve nişan, düğün masrafları gibi şeylerin çoğunun kaldırılmasına karar verdi. Kanaat önderleri, başlık parasını kaldırarak bugünün şartlarına uygun bir şekilde geline bilezik, zincir, yüzük dahil olmak üzere toplamda en fazla 200 gram altın alınmasına karar verdiklerini söyledi.

"Kararla gençlere yuva kurma konusunda kolaylık sağlanacak"

Kanaat önderlerinin bir araya gelerek aldıkları karardan memnun olduklarını belirten Basret Kur'an kursu sorumlusu Hıfzullah Oran, alınan kararla gençlere yuva kurma konusunda kolaylık sağlayacağını söyledi. Oran, "Kanaat önderlerinin bir araya gelmesiyle çok önemli bir karar alındı. Gençlerimizin büyük bir sıkıntı yaşadığı ve evlenmelerine mani olan başlık parası, düğün masrafları gibi şeylerin çoğunun kaldırılmasına bir öncelik yapıldı ve karar alındı. Gençlerimiz evlenmek için borç altına giriyor, kredi çekiyor ve büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bu karardan sonra inşallah bu sıkıntılar ortadan kalkacak. Başlık parasının kaldırılmasından sonra inşallah gençler daha güzel bir yuva kuracaklar" dedi.

Takılar 200 gramı geçmeyecek

Gençlerin yuva kurmaları için önemli karar aldıklarını belirten kanaat önderlerinden Mehmet Tetik, amaçlarının gençlerin yuva kurup güzel bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Tetik, "Her şey dahil yüzük, bilezik, zincir altın bazında ne varsa sadece 200 gram yapmak istedik. Bir de gelinin babasına sadece 10 bin lira para verilmesinde bir karar aldık. 10 bin lirayı de kendisine teslim edeceğiz. Kendisine eşya alacak. Tatlı dediğimiz düğünden önce bizim lehçemizde şirani diyoruz tatlı bazında büyük bir masraf oluşuyor. O masrafı da kısıtlamak için bunu da tamamıyla kaldırdık. Eğer bu karara uymayan bir aşiret mensubu dese ki ben bu karara uymuyorum, ben bu kararı tanımıyorum derse aşiretteki bütün liderler olsun, mensupları olsun hiç kimse bu düğüne iştirak etmeyecek. Onu tamamıyla dışlayacağız" diye konuştu. - SİİRT