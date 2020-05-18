Siirt'te bayram kısıtlı katılımla kutlanacak - Son Dakika

Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımla kutlanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda icra edilecek programın saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Program, asgari katılımla maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek en fazla 10 kişilik katılım esas alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin talepleri halinde çelenk sunma programına katılım sağlanabilecek. Bütün vatandaşlarımızın evlerinin camları ve balkonları ile kamu araçlarının Türk bayraklarıyla donatılması, Gençlik yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlenmeyecek. İrtibat kurulacak Siirtli sporculardan 19 Mayıs'ın anlam ve önemine ilişkin bireysel etkinliklerini sosyal medyada paylaşmalarına yer verilecektir."