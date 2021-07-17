Siirt'te bayram tedbirleri kapsamında otobüsler denetlendi - Son Dakika

Denetimlerin bayram sonuna kadar süreceği belirtildi.

Sürücülere trafik kurallarını hatırlatan ekipler, yolculara da maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram yoğunluğu nedeniyle otogarda sefer yapacak otobüsleri kontrol etti.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde otobüslere yönelik denetim yaptı.

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