Siirt'te bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Siirt'te bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 18:19
Siirt'te bayramlaşma programı düzenlendi

Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Polisevi'nde düzenlenen programda, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle bayramlaştı.

İslam aleminin bayramını kutlayan Hacıbektaşoğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle buruk geçen 2 yılın ardından kucaklaşmanın olduğu bir bayram geçirdiklerini belirten Hacıbektaşoğlu, "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Her şeyi başı huzurdur. Huzurumuzu sağlayan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. İnşallah önümüzde çok daha güzel günler olacak." dedi.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ile görevi başında bayramı kutlayan güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, Kezer mevkisindeki jandarma uygulama noktası ile Kilit-1 polis uygulama noktasını ziyaret ederek burada görevi başındaki jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı.

Nöbet defterlerini imzalayan Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerinin halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarını ziyaret etti, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü personelinin bayramını da kutlayan Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

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Ramazan Bayramı, Jandarma, Bayram, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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