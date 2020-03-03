Siirt'te bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Siirt'in Pervari, Eruh ve Baykan ilçe kırsalları geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt'in Pervari, Eruh ve Baykan ilçe kırsal bölgelerinin 31 Aralık 2020'ye kadar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Yazlıca Dağı Herekul bölgesi, Sağlık Dağı bölgesi, Kör Kandil Dağı bölgesi, Eruh-Pervari ilçeleri Çaçi Dağı bölgesi, Eruh-Pervari ilçeleri Çizmeli Akmeşe bölgesi, Eruh ilçesine bağlı Narlıdere bölgesi, Yassıdağ bölgesi, Baykan ilçesine bağlı Kalemis bölgesi, 24 Şubat 2020 tarih ve 2159 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020'ye kadar geçici özel güvenlik bölgesi kararı alınmıştır. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

(Selami Deniz/İHA)