Siirt'te bazı caddeler yaya girişine kapatıldı - Son Dakika

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Güres ve Aydınlar caddeleri iftar ve sahur vakitleri arasında yaya trafiğine kapatılması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ramazan ayı dolayısıyla ek kararlar aldı.

Ramazanda iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden, Güres ve Aydınlar caddelerinin ramazan ayı boyunca iftar ile sahur vakti arasında yaya trafiğine kapatılmasına, il ve ilçelerde türbe ve mezarlıkların ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi. "