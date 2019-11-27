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Siirt'te bebek fotoğrafçılığı yapıyor

6 saat önce

Siirt'te yaşayan Emine Elal (26), bebek fotoğrafçılığı yapıyor.

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Siirt'te yaşayan Emine Elal (26), bebek fotoğrafçılığı yapıyor.

Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunu Elal, fotoğrafçılık kursunun ardından açtığı iş yerinde yeni doğan bebeklerin fotoğraflarını çekiyor.

Elal, 6 yıldır hobi olarak amatör bir şekilde yaptığı fotoğrafçılığı mesleğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kentte kadın fotoğrafçının eksikliği üzerine işe koyulduğunu anlatan Elal, "Doğum ve bebek fotoğrafçılığı yapıyorum. Vatandaşlara hizmet veriyor olmaktan mutluyum." dedi.

Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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