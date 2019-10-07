Siirt'te bedensel engelli öğrenciye bilgisayar desteği
47 dakika önce
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, bedensel engelli Hüseyin Altay'a hayal ettiği bilgisayarı hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, bedensel engelli Hüseyin Altay'a hayal ettiği bilgisayarı hediye etti.
Vali Atik, iki gün önce katıldığı bir etkinlikte kendisinden bilgisayar isteyen Altay'ın bu talebini yerine getirdi.
Atik'in talimatıyla Altay'ın istediği bilgisayar kendisine teslim edildi.
Altay, kendisine bu mutluluğu yaşatan Atik'e teşekkür etti.
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