Son Dakika Haberleri: Siirt'te bedensel engelli öğrenciye bilgisayar desteği
Son Dakika Güncel Siirt'te bedensel engelli öğrenciye bilgisayar desteği

Siirt'te bedensel engelli öğrenciye bilgisayar desteği

47 dakika önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, bedensel engelli Hüseyin Altay'a hayal ettiği bilgisayarı hediye etti.

Siirt'te bedensel engelli öğrenciye bilgisayar desteği, System.String[]

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, bedensel engelli Hüseyin Altay'a hayal ettiği bilgisayarı hediye etti.

Vali Atik, iki gün önce katıldığı bir etkinlikte kendisinden bilgisayar isteyen Altay'ın bu talebini yerine getirdi.

Atik'in talimatıyla Altay'ın istediği bilgisayar kendisine teslim edildi.

Altay, kendisine bu mutluluğu yaşatan Atik'e teşekkür etti.

Altay, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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