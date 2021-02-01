Siirt'te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Siirt'te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü

01.02.2021 10:33

Siirt'te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü Uzun bir kuraklığın ardından Siirt genelinde etkili olan yağışlar tarım alanlarının nemlendirirken, yağışların devam etmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Siirt'te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü

SİİRT - Uzun bir kuraklığın ardından Siirt genelinde etkili olan yağışlar tarım alanlarının nemlendirirken, yağışların devam etmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, son bir haftada yağan yağmurun toprağı beslediği gibi hububat başta olmak üzere tüm bitkiler için gübreden daha değerli olan yağışların devam etmesini dilediğini söyledi. Yağışların devam etmesiyle sulu tarımında sıkıntı yaşanmayacağını dile getiren Günbat, "Değerli çiftçi kardeşlerim 2021 yılı ilimizde kuraklık olarak geçiyordu ama bu son günlerde yağan yağışların ilimize çiftçimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah beklenen ve istenen yağışlar yağacaktır. Şuanda ekinler için bahçeler için yağan yağış yeterli miktardadır. Ama halen kaynak sularımız, kuru dereler akmamıştır. Bunlarında yağmura bağlı oldukları için inşallah bu yağmurlar devam eder ve korkmuş olduğumuz bu kuraklık ilimizde ülkemizde yaşanmamasını Allah'tan diliyorum. Şuan yağan yağmur çiftçilerimizi memnun etmiştir. Bizi de memnun etmiştir. İnşallah bu yağmurlar devam eder. Bütün kaynak sularımız açılır sular derelerimizde akar. Şuanda çok memnunuz bu yağmurlardan inşallah arkası gelir" dedi.

"Yağışlar olmasa fıstık fiyatları 200 TL'yi bulacaktı"

Yağışların olmamasının fıstık fiyatlarını arttıracağını belirten Günbat, "Yağan yağmurlarla fıstıklar hayat buldu. Eğer bu kuraklık böyle devam etseydi belki gelecek sene bugün ki piyasa değeri Siirt fıstığının 70- 80 TL civarında iken seneye 200 TL'ye kadar giderdi. Çünkü fıstık az olurdu kalite düşerdi bunun için bu yağmurların Siirt'in en çok ekonomiye katkı sağlayan fıstıktır. Fıstığımız inşallah bu yağmurlarla geçen yıllardaki gibi bu yılda kaliteli ürün elde ederiz" diye konuştu.

Siirt'te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü
Siirt'te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü
Siirt'te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü
Siirt'te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü

Türk Lirası, Yağan, Tarım, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Yunus Mallı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı İttifakların yeniden şekillendiği dönemde PKK, Saadet Partili ismin fabrikasını yaktı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı İçeride binlerce hayvan var! 3 bin 500 metrekarelik dev çiftlik alev alev yandı Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Myanmar'da darbe yapan ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı ve iktidar partili yöneticiler gözaltında
Medipol Başakşehir Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı Medipol Başakşehir Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı         
10:30
Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı         
10:08
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,27'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,27'den işlem görüyor         
09:57
Camide namaz kılma taklidi yaparak cep telefonunu böyle çaldı Camide namaz kılma taklidi yaparak cep telefonunu böyle çaldı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem         
08:55
Türkiye'de son 50 yılda, Marmara Denizi büyüklüğünde su kütlesi kurudu Türkiye'de son 50 yılda, Marmara Denizi büyüklüğünde su kütlesi kurudu         
08:09
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!         
19:56
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 10:43:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei