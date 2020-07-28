Siirt'te belediye otobüsleri bayramda ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika

Siirt Belediyesinin toplu taşıma araçları Kurban Bayramında ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların istedikleri yerlere daha rahat ulaşabilmesi için toplu taşıma araçlarının bayram boyunca ücretsiz olduğu belirtildi.

Ücretsiz ulaşım hizmetinin bayramın birinci günü başlayıp son günü kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, vatandaşların otobüslere belediye kartı okutmadan binebilecekleri, rahat ve huzurlu bir seyahat için gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.