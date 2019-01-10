Siirt'te Belediye Personeline Bes Anlatıldı

Siirt Belediyesi personeline yönelik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında seminer verildi.

Siirt Belediyesi personeline yönelik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında seminer verildi.



Siirt Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Bireysel emeklilikte otomatik katılım sistemi hakkında bilgi veren bir bankanın bireysel emeklilik sorumlusu Selami Selçuk Bekman, Türkiye'de bireysel emeklilikte yeni bir dönemin başladığını söyledi. 45 yaş altı ücretli çalışanların otomatik katılımla bireysel emeklilik sistemine dahil olduklarını belirten Bekman, "Kamu kurumlarında çalışanlar 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile bu sisteme dahil oldu. Sistemde 10 yıl kalan ve 56 yaş koşulunu sağlayan çalışanlar emekliliğe hak kazanacaklar. Çalışanlar dilerlerse katkı payı ödemelerine ara verebilirler. Çalışan başka bir iş yerine geçerse, yeni iş yeri otomatik katılım kapsamındaysa daha önceki iş yerinde kazandığı birikim, emeklilik süresi gibi haklar yeni iş yerindeki emeklilik planına aktarılacak" diye konuştu.



Program soru ve cevapların ardından sona erdi. - SİİRT

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