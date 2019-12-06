Son Dakika Haberleri: Siirt'te beton kirişleri taşıyan tır devrildi
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Siirt'te beton kirişleri taşıyan tır devrildi

6 saat önce

Siirt'te dorsesinde beton kirişler taşıyan tır devrildi.

Siirt'te beton kirişleri taşıyan tır devrildi, System.String[]

Siirt'te dorsesinde beton kirişler taşıyan tır devrildi.

Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesinde köprü yapımı için kirişe taşıyan Şahin Sağlam'ın kullandığı 27 EP 564 plakalı tır, Siirt- Kurtalan kara yolu üçyol mevkisinde yan yattı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kurtalan, Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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