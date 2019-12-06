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Siirt'te beton kirişleri taşıyan tır devrildi
6 saat önce
Siirt'te dorsesinde beton kirişler taşıyan tır devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:26 Kaynak: AA
Siirt'te dorsesinde beton kirişler taşıyan tır devrildi.
Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesinde köprü yapımı için kirişe taşıyan Şahin Sağlam'ın kullandığı 27 EP 564 plakalı tır, Siirt- Kurtalan kara yolu üçyol mevkisinde yan yattı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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