Siirt'te beton mikseri devrildi: 1 yaralı
42 dakika önce
Siirt'te beton mikseri devrildi: 1 yaralıSİİRT - Siirt-Kurtalan karayolu Kezer köprüsü mevkinde beton mikserin devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:02 Kaynak: İHA
'te beton mikseri devrildi: 1 yaralı
SİİRT - Siirt- Kurtalan
karayolu Kezer köprüsü mevkinde beton mikserin devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu 10. kilometresindeki Kezer köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yaşar Özer idaresindeki 56 KB 276 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Özer, 112 acil sağlık ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle ana yolda trafik akışı, itfaiye ve trafik ekiplerinin çalışmaları sonrası yeniden sağlandı. Devrilen beton mikseri çağrılan vinç yardımıyla kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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