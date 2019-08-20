Siirt'te bıçaklı kavga: 4 yaralı
28 dakika önce
SİİRT'te iki aile üyeleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:56 Kaynak: DHA
SİİRT'te iki aile üyeleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis
, kavgayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kavga, gece saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile üyeleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, diğer bireylerin de katılımıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alındı. Olay yerinde önlem alan polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
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