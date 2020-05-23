Siirt'te bilgisayar parçaları çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te bilgisayar parçaları çalan 3 şüpheli yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilgisayar parçalarını taşırken şüphelendikleri 3 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, A.E, A.E. ve V.A.D'yi 3 bilgisayar kasası ve diğer malzemeleri satmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Yapılan soruşturmada malzemelerin Bahçelievler mahallesinde kapanan özel bir hastaneden çalındığı, şüphelilerin soruşturmasında ise farklı tarihlerde okullarda yapılan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi.



Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.