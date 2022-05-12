Siirt'te Bilim Fuarı'nda öğrencilerin 22 projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Siirt'te Bilim Fuarı'nda öğrencilerin 22 projesi tanıtıldı

12.05.2022 21:35

Siirt'te Bilim Fuarı'nda öğrencilerin 22 projesi tanıtıldı Siirt'te İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Siirt'te Bilim Fuarı'nda öğrencilerin 22 projesi tanıtıldı

SİİRT - Siirt'te İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda 59 öğrenci tarafından hazırlanan 22 proje tanıtıldı.

Öğrencilere teknolojiyi sevdirmek adına çalışmalarının olduğunu belirten İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamza Arslan, öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgilerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Covid-19 nedeniyle iki yıldır ara verilen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarının bu sene öğrencilerin büyük heyecanla ürettikleri projelerin sergilemelerinin sevincine ortak olduklarını dile getiren Arslan, "Bugün burada biz bir fuar icra etmekteyiz. Bu fuarın adı TUBİTAK çerçevesinde 4006 Bilim Fuarı. Son iki yılda pandemiden kaynaklı fuarı gerçekleştiremedik. Ancak bu yıl çeşitli projelerle başvurumuzu yapıyoruz ve fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene burada 22 proje ile katıldık bu projelerimizi yaklaşık 16 öğretmen 59 öğrenci ile yürüttük. Bu projemizin danışmanlığını tabi çeşitli alanlardaki fizik, kimya, bilgisayar, matematik, tarih, coğrafya gibi alanlardaki öğretmenlerimizin danışmanlığı ile ve az önce ifade ettiğim gibi 59 öğrenci ile bu projemizi yürüttük. Yaklaşık 22 proje okulumuzun kalitesine yakışır bir şekilde bu projeyi yürütmektir. Geleceğin mimar Sinan, Biruni, Harezmi'lerini burada yetiştirebilmektir. Bu amaçla okulumuzun bir misyonu var. Güzel bir katılım oldu" dedi.

Fuarda, öğrencilerin depreme karşı binaların zara görmemesi için evlerin temeline yaptıkları yay projesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Siirt'te Bilim Fuarı'nda öğrencilerin 22 projesi tanıtıldı
Siirt'te Bilim Fuarı'nda öğrencilerin 22 projesi tanıtıldı
Siirt'te Bilim Fuarı'nda öğrencilerin 22 projesi tanıtıldı
Siirt'te Bilim Fuarı'nda öğrencilerin 22 projesi tanıtıldı

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Bulanık '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi Bulanık '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi Hakkari Sümbül Spor il birincisi oldu Hakkari Sümbül Spor il birincisi oldu

İmam Hatip Liseleri, Bilim Fuarı, TUBİTAK, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te Bilim Fuarı'nda öğrencilerin 22 projesi tanıtıldı - Son Dakika


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