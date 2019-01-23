Siirt'te Bin 320 Öğrenci Yüzme Öğreniyor

- Siirt'te bin 320 öğrenci yüzme öğreniyorSİİRT - Siirt'te okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte bin 320 öğrenci Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı kursta yüzme öğreniyor.

- Siirt'te bin 320 öğrenci yüzme öğreniyor



SİİRT - Siirt'te okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte bin 320 öğrenci Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı kursta yüzme öğreniyor.

Siirtli öğrenciler okullarda ilk dönemin sona ermesiyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yarı olimpik havuzlarına akın etti. Eğitmenler eşliğinde hem yüzme öğrenip hem de ara yıl tatilini güzel geçiren minikler, yüzme öğrenmenin keyfini yaşıyor. Siirtli öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yüzme kursuna eğlenerek öğrenecekleri sportif faaliyetler düzenlediklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, ilkokul öğrenciler için açılan yüzme kursuna 1320 öğrencinin katıldığını belirtti.

Yüzme bilmeyen, su yüzeyi ve yüzme bilen olarak 4 kategoride eğitim verdiklerini belirten Yüzme Antrenörü Tufan Olgaç buraya gelen minik öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirerek sosyalleşip yeni arkadaşlar da edindiklerini belirtti. Olgaç, "Gençlik Bakanlığının ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak yürüttüğü yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında Türkiye genelinde başlandı. Siirt'te de toplamda 3 dönem boyunca 1320 kaydımız var. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla beraber yoğunluk biraz daha fazla oldu. Çalışmalarımızı günde 4 seansla devam ettiriyoruz. Bu şekilde Siirt'te merkezde ulaşmadığımız okul kalmadı" şeklinde konuştu.

Sinan Siger adlı öğrenci, "Haşim Öztanık İlkokulunda okuyorum. 4'üncü sınıfa gidiyorum. Okulumuzda bizi havuza getirdiler. Okulların tatil olmasıyla okulumuz bizi yüzmeye getiriyor. Burada yüzme öğreniyoruz" diye konuştu.

Yüzmeyi çok sevdiğini söyleyen Özgür Çakay adlı öğrenci ise, "Yüzme bilmeyen kalmasın projesi için buraya geldik. 15 tatil olmasına rağmen okulumuz bizi buraya getiriyor. Herkes yüzme öğrenmeli yüzme öğrenmeyen kalmasın" ifadelerinde bulundu.

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