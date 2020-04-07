Siirt'te bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve sigara kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla Şırnak-Siirt karayolu üzeri Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde 24 saat esasına göre yol kontrol ve arama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce, yapılan yol kontrolleri esnasında durdurulan bir otomobilde bulunan M.Ş.E. ve A.K. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesinden dolayı Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden araçta yapılan aramada otomobilin çeşitli yerlerindeki zula tabir edilen gizli bölmelere yerleştirilmiş vaziyette piyasa değeri 14 bin 800 lira olan bin 480 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheliler M.Ş.E. ve A.K. yakalanmış olup, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - SİİRT