Son Dakika Haberleri: Siirt'te bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir araçta yapılan aramada bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir araçta yapılan aramada bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü'nce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni Eruh yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın tabanında ve tamponunda bulunan zulalara gizlenmiş haldeki çeşitli markalardan bin 540 adet paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigaraya el koyulmuştur. Konuyla ilgili olarak yürütülen adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt Valiliği, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:47:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]