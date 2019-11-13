Son Dakika Haberleri: Siirt'te bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

8 saat önce

Siirt'te yapılan aramada, bir aracın gizli bölümlerine gizlenmiş bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt'te yapılan aramada, bir aracın gizli bölümlerine gizlenmiş bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiyi göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uygulama esnasında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada aracın ön farlarında, bagajında ve kapısında bulunan doğal boşluğa gizlenmiş halde bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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