Siirt'te bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Siirt'te bir araçta yapılan aramada, aracın gizli bölümlerine gizlenmiş toplam bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
Siirt'te bir araçta yapılan aramada, aracın gizli bölümlerine gizlenmiş toplam bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durdurulan bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada araç koltuklarının içerisine ve motor kaputunun altında bulunan boşluklara gizlenmiş çeşitli markalarda bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olay ile ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. - SİİRT
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