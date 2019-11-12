Son Dakika Haberleri: Siirt'te bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Siirt'te bir araçta yapılan aramada, aracın gizli bölümlerine gizlenmiş toplam bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt'te bir araçta yapılan aramada, aracın gizli bölümlerine gizlenmiş toplam bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durdurulan bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada araç koltuklarının içerisine ve motor kaputunun altında bulunan boşluklara gizlenmiş çeşitli markalarda bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olay ile ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşinden dayak yiyen kadın, arkadaşlarıyla birlikte eşinin dükkanına molotofkokteyli attı
9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:18:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]